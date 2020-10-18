Медведчук получил подтверждение эффективности вакцины «Спутник V»

18.10.2020, 4:48, Новости дня

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук после возвращения на Украину получил подтверждение выработки антител в крови как доказательство эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Это уже общеизвестный факт, я публично об этом сказал, что я и моя семья вакцинировались. И эта вакцина («Спутник V») дала свой результат. Я приехал на Украину и сдал анализ крови, и мне дали справку, которая свидетельствует о следующем факте: в справке указано количество, титры антител у меня в крови, а и есть справочный материал в этом же документе о том, что до десяти единиц антител – результат негативный, то есть нет защищающей реакции на коронавирус в организме и крови, свыше 12 – результат положительный, [есть] противодействие коронавирусу. Мой результат – 58,77. У жены этот показатель еще выше – 102. Это свидетельство того, насколько действует вакцина», – приводит слова Медведчука ТАСС.

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) добавил, что упорное нежелание покупать вакцину в РФ со стороны украинской власти вызывает только возмущение. «Вместо того чтобы думать, как спасать людей, как вести переговоры о вакцине, начинают рассказывать, что это российская [вакцина], начинают рассказывать о том, что РФ – агрессор. Но при этом сегодня РФ для Украины – это второй партнер по торгово-экономическим отношениям, потому что Китай по итогам уже 2020 года вышел на первое. Значит, торговать с Россией можно, продавать отдельные виды продукции можно, закупать продукцию по импорту можно, а вакцины – нельзя», – удивился Медведчук.

Политик отметил, что «на кону жизнь людей, здоровье людей». Он напомнил, что в последние дни количество заразившихся коронавирусом на Украине приближается к 6 тыс. в сутки, а умирает уже 100 человек в день. «Разве это не звон колоколов, который требует от власти реальных конкретных действий? Более того, когда эту вакцину можно поставить сегодня, чтобы защитить украинских граждан», – подчеркнул Медведчук в интервью украинским каналам.

Напомним, в начале октября президент РФ Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин встретились с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. В рамках встречи Путин сообщил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса.

После этого министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ. Однако позже он предложил пока не рассматривать возможность закупки российской вакцины от коронавируса, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной. Между тем украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, уже объявила охоту за российской вакциной от коронавируса.

О регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил 11 августа. Вакцина получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего РФ получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.