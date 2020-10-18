 

Глушаков и фанаты «Спартака» обиделись друг на друга

18.10.2020, 4:48, Новости дня

Болельщики «Спартака» освистали футболиста подмосковных «Химок» Дениса Глушакова, а тот в ответ раскритиковал фанатов красно-белых.

Матч между этими клубами прошел в субботу в Химках, «Спартак» победил со счетом 3:2. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Глушакова, который раньше был капитаном красно-белых, но со скандалом покинул клуб, передает РИА «Новости».

Глушаков заявил, что «был весь в игре», и «слышал только, когда кричали» его фамилию. По словам футболиста, ему кажется, что «фанатам «Спартака» не нужен «Спартак», они кричат только «Глушаков-Глушаков». Он заявил, что болельщики красно-белых «скандируют только после забитых голов, когда уже чувствуют, что победа близка». Комментируя игру против своего бывшего клуба, Глушаков сказал, что «особых ощущений не было никаких, это рабочие моменты», и что «получает от футбола удовольствие».

В 2019 году Глушаков стал фигурантом скандала из-за конфликта с бывшим тренером «Спартака» итальянцем Массимо Каррерой. В соцсетях опубликовали переписку, в которой, как утверждалось, футболист рассказывает, как «слил» информацию о проблемах команды. Он также заявил, что необходимо организовать уход Карреры.



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