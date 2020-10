Пострадавший от “Новичка” полицейский из Солсбери ушел со службы

18.10.2020, 4:15, Новости дня

Полицейский из Солсбери Ник Бейли сообщил 17 октября в Twitter, что вынужден покинуть службу из-за последствий инцидента с применением в городе нервно-паралитического агента “Новичок”.

По словам сержанта, он с детства мечтал служить в полиции, поэтому ему грустно покидать коллег.

“Как и у большинства полицейских, на мою долю выпали травмы, насилие, огорчение и горе. Мы справляемся с этим, берем на себя ответственность и продолжаем действовать, потому что это наша работа. Но мы еще и люди, и последствия этого нельзя недооценивать. События в Солсбери в марте 2018 года потребовали столь много от меня. И хотя я изо всех сил старался это преодолеть, я знаю, что не обрету покой, оставаясь в этой обстановке”, – написал Бейли.

Он не сообщил, чем займется после ухода в отставку.

After 18 years in the Police Force I’ve had to admit defeat and accept that I can no longer do the job. I wanted to be a Police Officer since I was a teenager, I couldn’t envisage doing anything else, which is why this makes me so sad. Like most Police Officers, I’ve….

— Nick Bailey (@ExDsNickBailey) October 17, 2020

so much from me and although I’ve tried so hard to make it work, I know that I won’t find peace whilst remaining in that environment. Policing will remain in my heart and I feel honoured and privileged to have been part of Wiltshire Police. I am so grateful for the opportunities

— Nick Bailey (@ExDsNickBailey) October 17, 2020

made the thin blue line that little bit thinner. Be proud of what you do and know that you make a positive difference to so many people. But for me, it’s time for a change. 1772: off duty. #policefamily #thinblueline #joblikenoother #MentalHealthMatters

— Nick Bailey (@ExDsNickBailey) October 17, 2020

В марте 2018 года “Новичком” в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заболел также полицейский Бейли, одним из первых прибывший к месту инцидента.

В июне 2018-го после отравления “Новичком” были госпитализированы жители соседнего Эймсбери Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс. Пара посещала сады королевы Елизаветы в Солсбери. Роули сообщил следователям, что нашел флакон с жидкостью, решил, что это духи, и дал его Стерджесс. Та нанесла жидкость себе на лицо и запястья.

Все пострадавшие, кроме Стерджесс, выжили.

Бейли предположил, что случайно занес яд, поправляя маску или очки во время осмотра квартиры Скрипаля. Пока продолжалось его лечение, специалисты исследовали дом сержанта и обнаружили множество следов “Новичка”. Пришлось утилизировать машину сержанта и все вещи его детей. В январе 2019 года он вернулся на службу.

5 сентября 2018 года в прокуратуре Великобритании назвали фамилии подозреваемых в нападении на Скрипалей – это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Двое мужчин, чьи фото опубликовала британская прокуратура, заявили в телеинтервью, что действительно были в Солсбери в марте, но ездили туда исключительно на экскурсию. Свою причастность к отравлению и работе на ГРУ они отрицали.

В расследовании группы Bellingcat и The Insider утверждалось, что человек, известный под фамилией Боширов, – это полковник Главного управления Генштаба РФ Анатолий Чепига. Также были обнародованы результаты второго расследования, согласно которым настоящее имя Петрова – Александр Мишкин. Он – военный врач, выпускник Военно-медицинской академии имени Кирова.