Посол Киргизии в РФ узнал об увольнении из соцсетей

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18.10.2020, 4:08, Новости дня

Киргизский посол в РФ Аликбек Джекшенкулов заявил, что узнал о своей отставке из социальных сетей.

«С удивлением узнал из социальных сетей о своем увольнении. Для меня это стало неожиданностью», – сказал он ТАСС.

Отмечается, что указ президента страны об увольнении Джекшенкулов был подписан 14 октября – за день до того, как Сооронбай Жээнбеков сложил полномочия главы государства.

В четверг президент Киргизии Жээнбеков объявил о решении покинуть пост. Он также призвал премьер-министра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкека и вернуть мирную жизнь. Тогда же спикер киргизского парламента Канат Исаев сообщил, что не собирается исполнять обязанности главы государства. По конституции республики после отставки президента, если спикер отказывается исполнять обязанности, то и. о. президента становится премьер-министр Киргизии.

С 5 октября в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.



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