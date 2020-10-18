Россия решила создать останавливающий размножение коронавируса препарат

18.10.2020, 3:48, Новости дня

Россия планирует создать уникальный останавливающий размножение коронавируса препарат, сообщил главный аллерголог-иммунолог Минздрава, академик РАН Рахим Хаитов.

«Специфического лекарства от коронавирусной инфекции, которое бы прицельно останавливало репликацию вируса, на данный момент нет», – цитирует РИА «Новости» Хаитова.

Он отметил, что препарат, у которого нет аналогов в мире, уже находится на стадии доклинических испытаний.

Ранее во Всемирной организации здарвоохранения заявили, что дексаметазон по-прежнему является единственным на сегодняшний день эффективным средством против коронавируса в тяжелой форме.

Эффективность данного препарата стала широко обсуждаться в СМИ после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что принимал его для профилактики нового коронавируса после случаев коронавирусной инфекции в Белом доме. При этом лекарство раскритиковали сначала китайские ученые, затем и их британские коллеги.

В РФ также зарегистрированы препараты от COVID-19 «Авифавир», «Арепливир», «Илсир» и «Фавипиравир».