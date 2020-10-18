 

Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия

18.10.2020, 3:48, Новости дня

Азербайджан нарушил перемирие в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, «в очередной раз нарушив режим гуманитарного прекращения огня, противник произвел артиллерийский обстрел». Обстрел, как заявили в минобороны Армении, был произведен «в северном направлении с 00.04 до 02.45 (с 23.04 до 01.45 мск)». Кроме того, Степанян сообщила о «ракетном обстреле в южном направлении с 02.20 до 02.45 (01.20 до 01.45 мск)», передает ТАСС.

Напомним, перемирие, которое объявили Армения и Азербайджан, вступило в силу в 00.00 18 октября по местному времени (23.00 17 октября мск). Обострение конфликта в регионе началось в конце сентября. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о результатах, достигнутых Азербайджаном во время его наступления в Нагорном Карабахе.



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