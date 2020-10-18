Биолог назвала причину неточности ПЦР-тестов на коронавирус

18.10.2020, 3:08, Новости дня

Пневмонию, вызванную коронавирусом, не всегда можно диагностировать с помощью ПЦР-теста, поскольку вирус может спуститься в легкие, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее мнению, сам по себе ПЦР-тест достаточно эффективно выявляет наличие вируса, «но есть такое впечатление, что сейчас вирус гораздо быстрее, чем раньше, спускается в легкие», передает РИА «Новости».

«Может быть, это связано с новыми мутациями коронавируса, а может быть, мы стали тесты делать «позже». Вместо того, чтобы при первом кашле скакать на сдачу анализа, человек выжидает денька два-три в самоизоляции – а вдруг пронесет. И при этом все время горло полощет, в нос себе капает всякое… От заболевания это не спасет, но вот из носоглотки коронавирус вытеснит», – сказала она.

По ее словам, в общем-то существуют и другие методы диагностики, которые могут выявить наличие вируса в легких, даже если его нет в носоглотке. К ним относятся бронхоальвеолярный лаваж и анализ кала на ДНК, но первый – очень тяжело переносится пациентом, а второй – не автоматизирован и потому чрезмерно трудоемкий.

Также Баранова высказала еще одну гипотезу, почему у человека может длится три недели пневмония, а ПЦР-тест дает отрицательный результат. Она полагает, что в случаях когда COVID-19 перенесли бессимптомно, в организме есть небольшое количество антител, которых достаточно при повторном заражении, чтобы уничтожить вирус в носоглотке, но недостаточно, чтобы подавить его во всем организме.

Биолог уточнила, что битва организма с вирусом продолжится в легких, но обнаружить там вирус опять же невозможно.

«Когда битва происходит в легких, погибают не только вирусы, страдают и наши ткани. Их повреждение развитию пневмонии только помогает. Такого иммунного ответа достаточно, чтобы дать отрицательный тест, но недостаточно, чтобы избавиться от заболевания. У пневмонии может быть вирусная, бактериальная, или еще какая-то природа. Надо разбираться», – сказала Баранова.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что тесты на коронавирусную инфекцию дают ложноотрицательный результат примерно в 30% случаев.

В пятницу руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ не стоит вводить обязательную вакцинацию, население и так демонстрирует высокий интерес к иммунизации. Также она сообщила, что сообщила, что российские вакцины от коронавируса различаются по своему созданию, по алгоритму, по механизму производства, по нологии производства.