Галкин вызвал ярость украинцев пародией на Зеленского

18.10.2020, 3:08, Новости дня

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин спародировал президента Украины Владимира Зеленского, чем разозлил украинцев.

Пародию комик выложил в своем Instagram-аккаунте. Галкин пошутил на тему сформулированных Зеленским «пяти важных вопросов», на которые жителям Украины предстоит ответить на предстоящих местных выборах.

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Владимир Зеленский и его опросник #зеленський #зеленскийпрезидент #пробникреферендума

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 16 Окт 2020 в 4:06 PDT

Юморист, изображая главу государства, в шутку задал свои вопросы. Так, он поинтересовался, можно ли ставить в угол провинившихся депутатов, стоит ли сократить население до 300 парламентариев и нужно ли легализовать медицинский каннабис для тяжелобольных политиков.

Также Галкин уточнил, надо ли поднять на международном уровне вопрос о соблюдении первого закона Ньютона и может ли президент проводить такой опрос каждый день перед выборами.

Пародия российского комика вызвала недовольство многих украинских пользователей. В комментариях к записи некоторые из них посоветовали Галкину шутить на тему российских политиков.

«Уровень вашего юмора сейчас равен российскому рэпу. Полное дно. Аплодирую и искренне радуюсь за деградацию культуры России», – высказалась одна из комментаторов.

«Всегда нравились ваши выступления, но это вам чести не делает! Глупо и низко!», – отметил другой подписчик.

«Максим, шутите над своими политиками, они у вас не менее смешные», – посоветовала еще один комментатор.

Ранее советник президента Украины Михаил Подоляк озвучил пять вопросов, на которые предложат ответить украинцам перед местными выборами. Это вопросы о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах, создании свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, сокращении количества нардепов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях и о праве Украины на пользование гарантиями безопасности, определенными Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, после выборов на Украине Галкин поздравил Зеленского с победой, отметив, что тот не прогнется под политическую систему.