Посол не исключил новых санкций США против России

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18.10.2020, 3:08, Новости дня

Российский посол Анатолий Антонов прокомментировал заявление советника президента США по нацбезопасности Роберта О’Брайена, по словам которого в РФ почти не осталось того, что можно подвергнуть санкциям.

Антонов сказал, что российская сторона, «конечно же, обратила внимание» на слова О’Брайена, но «жизнь, она сложнее, чем заявления, даже такого высокопоставленного чиновника Белого дома». Посол отметил, что в Конгрессе США рассматривают ряд законопроектов, касающихся санкций против России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

По его словам, «нет никаких гарантий, что в понедельник с утра, хочется верить, что в воскресенье они этого не будут делать, не будет введена какая-то новая очередная серия санкций». Антонов подчеркнул, что Москве «не за что оправдываться», она проводит «понятную, очевидную и прагматичную внешнюю политику».

Напомним, политолог Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что у США еще есть ресурс для введения новых санкций против России. А заявление советника по национальной безопасности Белого дома Роберта О’Брайена о том, что в РФ уже нечего подвергать санкциям, говорит о нежелании администрации Дональда Трампа их вводить, считает Дробницкий.



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