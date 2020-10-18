В компании Adobe заявили об устранении критической уязвимости Flash Player

18.10.2020, 3:00, Новости дня

Как сообщили представители компании Adobe, им удалось устранить очередную критическую уязвимость, обнаруженную во Flash Player. Собственно говоря, это было одно единственное исправление, которое разработчик программного обеспечения представил в начале недели.

По словам экспертов, найденная ошибка могла привести к проблемам в работе программы. Однако лазейкой для хакеров она, вероятнее всего, не являлась, так как совершить атаку через такую уязвимость крайне трудно.

Ранее стало известно, что проблема появилась в устройствах, работающих на Windows и ряде других операционных систем. Напомним также, что Adobe обещает прекратить поддержку приложения Flash Player до конца текущего года.