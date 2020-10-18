Google использует искусственный интеллект для сбора данных

18.10.2020, 3:00, Новости дня

Представители компании Google поделились своим опытом использования искусственного интеллекта. В частности, они рассказали об ИИ-системе Duplex, которая появилась в 2018 году и до сих пор стала отличным подспорьем для всех системы поиска информации.

Напомним, что на платформе Duplex работает синтезатор речи. Вначале она использовалась для бронирования номеров в гостиницах и столиков в ресторанах. Но в этом году Google расширил сферу применения сервиса. Duplex теперь можно было использовать для обновления информации в любых коммерческих компаниях.

Результатом стали не менее трех миллионов обновления и 20 миллиардов просмотров. Разработчик также стал применять интеллектуальную систему для обзвона различных фирм и заведений, а также сбора информации, которая затем становится общедоступной.