 

Гидрометцентр посоветовал не рассчитывать на возвращение «бабьего лета»

18.10.2020, 2:48, Новости дня

Россиянам не стоит рассчитывать на возвращение «бабьего лета» в 2020 году, сообщил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Увы, нет», – приводит его слова ТАСС. Вильфанд пояснил, что «бабье лето» – это «17–19 градусов», должна быть «настолько теплая погода, чтобы можно было выйти без головного убора, без куртки». По его словам, «конечно, никаких признаков такого тепла нет». Вильфанд отметил, что в 2020 году продолжительность «бабьего лета» стала редчайшей – почти до середины октября.

При этом «есть регионы, в которых тепло невероятное», сказал он. Как сообщил Вильфанд, «температура выше нормы на 12–14 градусов на севере Якутии и на Камчатке выше нормы на следующей неделе», это «самые-самые теплые регионы, если говорить про аномалии». Однако он пояснил, что «даже при такой положительной аномалии максимальные значения, например, на севере Якутии от ноля до минус четырех градусов». В ЦФО и СЗФО «температура на один-два градуса ниже нормы будет в середине недели».

В Москве вечером в субботу пошел первый за осень снег с дождем. На тротуарах и проезжей части образовалась небольшая наледь. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на воскресенье и утром в воскресенье ожидаются осадки в виде дождя, к которому местами станет примешиваться и мокрый снег, передает РИА «Новости».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Стрельбу открыли на вечеринке в Лос-Анджелесе, есть раненые

03.10 / В тридцатую годовщину «Ветра перемен» гимн перестройки вновь зазвучит по-русски

03.10 / Трамп заболел COVID-19, Янукович проиграл апелляцию по делу о госизмене. Главное за день

26.08 / Столтенберг заявил, что выводы немецких врачей об отравлении Навального заслуживают доверия

13.07 / Nissan частично рассекретила новый кроссовер Ariya

13.07 / ABC News – Трамп обещает вернуть американских детей в школы — учителя боятся всплеска COVID-19

18.09 / Продавал ли чешский завод Беларуси светошумовые гранаты? Расследование “Радио Свобода”

13.10 / Подключить все школы в РФ к интернету обещали к концу 2021 года

10.08 / У Антонио Бандераса обнаружили коронавирус

16.08 / Новый клип группы Little Big за два дня посмотрели более 5 млн раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска