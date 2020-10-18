В резиденции папы римского выявлен случай COVID-19

18.10.2020, 2:10, Новости дня

В доме Святой Марфы в Ватикане (резиденция папы римского Франциска) зарегистрирован случай заражения коронавирусом, сообщает Vatican News.

У носителя вируса COVID-19 протекает бессимптомно. Он покинул резиденцию и изолирован вместе с теми, с кем контактировал.

В городе-государстве коронавирусом в настоящее время заражены около 10 человек. На днях трое выздоровели.

По информации Reuters, случай инфицирования не повлиял на график Франциска. 17 октября он принимал трех человек на аудиенциях и обращался к большой группе итальянских полицейских.

Франциску в молодости удалили часть легкого. Он регулярно проходит тестирование на COVID-19.

В апреле пара римский заявлял, что пандемия коронавируса может быть одним из ответов природы на экологический кризис.