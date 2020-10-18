Индия разрешила исследования вакцины «Спутник V»

18.10.2020, 2:08, Новости дня

Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) дал разрешение на проведение второй и третьей фаз клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V», рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«В Индии будут осуществлены многоцентровые, рандомизированные контролируемые исследования, которые будут включать испытания на безопасность и иммуногенность», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу фонда.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд предоставит индийской стороне данные по безопасности и иммуногенности вакцины, полученные в ходе третьей фазы в России.

В сентябре РФПИ и индийская фармацевтическая компания Dr Reddy’s договорились о проведении клинических исследований «Спутника V» в Индии. По договору РФПИ обеспечит поставку 100 млн доз вакцины компании Dr. Reddy’s.

Индия находится на втором месте в мире после США по числу инфицированных коронавирусом. В стране было зарегистрировано более 7 млн случаев, 112 тыс. из которых летальные.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В сентябре все российские регионы получили первые пробные партии вакцины. В гражданский оборот российская вакцина против коронавируса «Спутник V», как ожидается, поступит 1 января 2021 года.