Футболист ереванского «Локомотива» погиб в Карабахе

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18.10.2020, 1:08, Новости дня

Эрик Сарян, 18-летний футболист ереванского «Локомотива», выступающего в первой лиге чемпионата Армении, погиб в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Грустные новости. Эрик Сарьян героически погиб в ожесточенных боях на армяно-азербайджанской границе. «Локомотив» горюет и выражает поддержку семье и близким Эрика», – сообщил клуб в Instagram.

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Публикация от FC Lokomotiv (@fclokomotiv.yerevan) 16 Окт 2020 в 11:30 PDT

В субботу минобороны Азербайджана сообщило об обстреле четырех районов республики вокруг Нагорного Карабаха с армянской стороны.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что в результате ракетного удара Армении по городу Гянджа погибли более десяти мирных жителей, около 40 получили ранения. По его данным, по городу были выпущены баллистические ракеты «Скад». Позже Генпрокуратура Азербайджана уточнила, что в результате ракетного обстрела крупного азербайджанского города Гянджа погибли 12 человек.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.



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