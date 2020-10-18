 

Посол предостерег США от надежд «разорвать» экономику России

18.10.2020, 1:08, Новости дня

В США уверены в способности Вашингтона разорвать российскую экономику и победить в гонке вооружений, сообщил посол РФ Анатолий Антонов.

Он указал, что страны приближаются к гонке вооружений, так как в США «уверены, что в гонке они выиграют». Американцы, по его словам, полагают, что смогут «довести до конца прежнюю политику разорвать российскую экономику в клочья». Антонов признался, что пока не смог «убедить нынешних американских политиков, по крайней мере, ключевых, кто отвечает за контроль над вооружениями», в «опасности такого пути», передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

«Если американские ракеты будут размещены в АТР, а мне вчера еще раз подтвердили о том, что такие ракеты будут размещены, то дальность этих ракет достигает Российской Федерации и задевает стратегические объекты тактического ядерного сдерживания», – сказал он, напомнив, что в 2019 году Москва обязалась не развертывать ракеты средней и меньшей дальности, пока в том или ином регионе не появятся такие же американские ракеты. Посол сообщил: «Вчера я еще раз получил подтверждение, что так будет, я тут же сказал, что, разумеется, адекватные шаги будут сделаны с российской стороны».

Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год. Белый дом отверг предложение. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации вокруг договора СНВ-3.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Вирусолог из Гонконга заявила, что Китай и ВОЗ скрывали информацию о коронавирусе

25.06 / Ивлеева объяснила хвастовство роскошью

08.09 / “Нафтогаз” опубликовал новые тарифные планы

13.07 / В ВОЗ раскритиковали отношение многих стран к борьбе с коронавирусом

13.10 / В Грозном завершена спецоперация по ликвидации боевиков

31.07 / Киев пригрозил подать на Тегеран в суд за сбитый Boeing

14.08 / WSJ – переход на личности — Трамп назвал напарницу Байдена «сумасшедшей»

03.09 / Из-за пандемии США объявляют мораторий на выселения — но это грозит волной дефолтов по ипотекам

24.08 / Очередной успех искусственного интеллекта: ИИ победил пилота F-16 в виртуальном воздушном бою

31.07 / Взрыв произошел на АЗС на Кубани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска