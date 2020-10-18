Россия оказалась в первой пятерке стран с самой высокой ценой на iPhone 12

18.10.2020, 0:55, Новости дня

Компания Apple, недавно представившая на мировом рынке новую линейку iPhone 12 установила рекомендованные цены на свои смартфоны. Однако в ряде стран они оказались значительно выше.

В пятерку «спекулянтов» вошла и Россия. Здесь стоимость «двенадцатки» стартует с 79 990 рублей. Это даже больше, чем базовая цена самой продвинутой модели данной серии.

Но в Индии эти смартфоны оказались еще дороже – от 1158 до 1636 долларов. Следом за субконтинентом расположилась Франция. Ценовая вилка тут – эквивалент 1126-1636 долларов США. В германии нижняя планка всего на 41 доллар меньше, а верхняя достигла 1361 доллар. РФ занимает четвертое место – 1101-1296 долл. Впрочем, учитывая покупательную способность населения, с рейтингом можно было бы поспорить.