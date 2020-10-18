 

WhatsApp обзаведется встроенной службой поддержки

18.10.2020, 0:55, Новости дня

Пользователям WhatsApp больше не придется обращаться в службу поддержки по e-mail. После очередного обновления, которое вскоре должно выйти на рынок, данный сервис появится в мессенджере во встроенном виде.

Эту информацию разместили в сети инсайдеры, состоящие в команде по тестированию. Они сообщили, что встроенный помощник предусмотрен в последней бета-версии WhatsApp.

По словам экспертов, потребность в таком сервисе давно назрела, поскольку ныне существующим способом трудно решать возникающие проблемы в режиме реального времени. К сожалению, их возникает немало, говорят специалисты. Напомним, что ранее стало известно о намерении WhatsApp предоставить право пользователям навсегда отключаться от чатов.



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