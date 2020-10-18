Президент Южной Осетии заразился коронавирусом
18.10.2020, 0:08, Новости дня
Пресс-служба президента Южной Осетии Анатолия Бибилова сообщила о его инфицировании коронавирусом.
Также COVID-19 выявлен у исполняющего обязанности премьер-министра республики Геннадия Бекоев, передает РИА «Новости».
Отмечается, что заболевание Бибилова протекает в легкой форме. Он перешел на дистанционный режим работы. О состоянии Бекоева не сообщается.
Коронавирусная инфекция ранее была выявлена у пресс-секретаря президента республики Дины Гассиевой.
По всему миру было зарегистрировано 39,3 млн случаев инфицирования COVID-19. Из них летальных 1,1 млн.
В РФ за прошедшие сутки выявили 14,9 тыс. случаев коронавируса.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет