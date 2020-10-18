В офисе Зеленского оценили заключенные с Турцией соглашения

18.10.2020, 0:08, Новости дня

Делегация Украины едет из Турции с отличным результатом, было заключено несколько соглашений, сообщил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Очевидно, что из Турции, так же, как и после саммита Украина-ЕС и Великобритании, наша делегация возвращается с отличным результатом – конкретным и закрепленным в нескольких документах. Сильно увеличивается военное сотрудничество. Работать совместно с Турцией, которая настойчиво продвигается именно в этом направлении, над развитием военно-промышленных проектов, для нас очень перспективно», – цитирует Ермака РИА «Новости».

По его словам, стороны также договорились об усилении сотрудничества структур безопасности. «Будем сотрудничать со страной, которая очень активно внедряет инновационные вопросы безопасности, идеи. Турция абсолютно четко поддерживает стремление Украины к полноправному вступлению в НАТО. И это не просто слова, это реальная, фактическая, конкретная помощь на этом пути. Турция – партнер в реализации этой идеи», – сказал он.

Он оценил визит Зеленского в Анкару как «абсолютно успешный».

Зеленский в ходе визита в Турцию выдал турецкому президенту Тайипу Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени за вклад в укрепление сотрудничества двух стран. Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Турция не признает присоединение Крыма Россией и продолжит поддерживать его территориальную целостность как части Украины.