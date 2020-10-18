 

Канделаки устроила «танцевальный баттл» Трампа и Байдена

18.10.2020, 0:08, Новости дня

Телеведущая Тина Канделаки сравнила танцевальные способности кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и американского лидера Дональда Трампа.

«После очередного бодрого танца Трампа захотелось сравнить его навыки с талантами Байдена. И вот что я нашла», – написала Канделаки в Telegram.

Напомним, согласно окончательным подсчетам исследовательской службы Nielsen, Трамп в ходе параллельных выступлений на ТВ сократил отставание по рейтингам от Байдена. Согласно предварительны данным фирмы Nielsen, выступление Байдена на телеканале ABC посмотрели 12,7 млн человек, в то время как Трампа на NBC – 10,4 млн.

Ранее данные опроса телеканала CNBC и социологической компании Change Research показали, что шансы Байдена на победу после первых дебатов с Трампом выросли.

Американские СМИ назвали первые дебаты между нынешними кандидатами в президенты США самыми грязными в истории. При этом Трамп заявил, что первые дебаты с Байденом ему понравились. Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября.



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