 

“Третьей попытки не будет”. В ЦИК Украины сообщили, как на местных выборах испорченный бюллетень обменять на новый

18.10.2020, 0:05, Новости дня

Случайно испорченный бюллетень на выборах в местные советы можно будет заменить на новый, проинформировали в Центральной избирательной комиссии Украины.

“Случайно испортили бюллетень? У вас будет попытка №2. Достаточно написать заявление к члену избирательной комиссии (который выдавал бюллетень) и обменять испорченный бюллетень на новый. Третьей попытки не будет, поэтому просим постараться и заполнить с первого раза”, – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Випадково зіпсували бюлетень?У вас буде спроба #2. Достатньо написати заяву до члена виборчої комісії (який видавав…

Posted by Центральна виборча комісія – Central Election Commission of Ukraine on Neljapäev, 15. Oktoober 2020

В ЦИК не исключали, что дополнительных бюллетеней для всех, кто сделает ошибку, может не хватить.

https://www.facebook.com/UACEC/posts/1223617978020617

Кроме пометки напротив партии, избирателю нужно будет вписать номер кандидата в списке политсилы, отмечали в ЦИК.

Гражданская сеть “Опора” записала ролик, в котором показала, как правильно заполнять бюллетень. 

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

В Центризбиркоме Украины сообщали, что на местных выборах будут бюллетени шести цветов: на выборах депутатов Верховного Совета АР Крым, областного совета – голубые; районного совета – светло-зеленые; городского совета – светло-желтые; районного в городе совета – светло-серые; сельского, поселкового совета – кремовые, на выборах сельского, поселкового, городского головы – светло-розовые.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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