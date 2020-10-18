 

“Крымские воды видели уродливых существ”. Аккаунт Украины в Twitter разместил фото Путина в батискафе

18.10.2020, 0:05, Новости дня

Официальный аккаунт Украины в Twitter 17 октября подшутил над официальной страницей России, напомнив, что Крым является украинской территорией.

Перед этим страница РФ опубликовала фотографии морских животных, обитающих возле Крыма, поставив рядом со словом “Крым” российский флажок.

Комментарий страницы Украины был таким: “Крымские воды видели и более уродливых существ”. К твиту прилагался снимок, изображавший президента РФ Владимира Путина, который погружался в Черное море в батискафе.

Crimean waters have seen uglier creatures#CrimeaIsUkraine https://t.co/FTv20owAbL pic.twitter.com/2x6uzB133M

— Ukraine / Україна (@Ukraine) October 17, 2020

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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