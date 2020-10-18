 

Советник вице-премьера Стефанишиной считает, что Украина “вполне готова” собирать электромобили

18.10.2020, 0:05, Новости дня

Украина, как страна с развитой автомобильной промышленностью, может собирать из компонентов или производить самостоятельно электромобили. Об этом в эфире канала “Дом” 16 октября заявил советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, экс-нардеп Алексей Рябчин. 

“К сожалению, мы пока покупаем зарубежные технологии, но я вполне уверен, что мы можем частично, из компонентов, собирать электромобили в Украине, создавать здесь рабочие места, и не исключаю, что можем производить полностью. Да, не хочется иметь “электрозапорожец”, условно говоря, который будет некомфортным. Но Украина, как страна с развитым автопромом, вполне готова собирать электромобили, и это тоже их удешевит и позволит создать дополнительные рабочие места, загрузить наши промышленные предприятия, что является очень правильной стратегией – не зависеть от зарубежных стран”, – сказал Рябчин.

По его данным, в Украине уже более 30 тыс. электромобилей. Украинцы, преимущественно, покупают подержанные электромобили, ввезенные из-за рубежа, рассказал он.

По состоянию на конец 2018 года в Украине было зарегистрировано 11 тыс. электромобилей. В 2017 году в Украине приобрели 2532 электрокара, а за январь – ноябрь 2018 года – 7177.

В 2019 году, по данным “Укравтопрома”, в Украину завезли 7542 электромобиля, большинство из них с пробегом. Средний возраст завезенных в Украину легковых электрокаров – четыре года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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