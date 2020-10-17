Над Антарктидой возникла опасность космической аварии

17.10.2020, 22:50, Новости дня

Ученые рассчитали вероятность столкновения двух космических объектов над Антарктидой. По их предположению, ступень китайской ракеты и старый советский спутник приближались друг к другу и должны были разминуться на расстоянии 12 метров.

Это очень маленькое расстояние. Мизерная погрешность в расчетах позволяла предполагать, что вероятность столкновения все же составляла один к десяти.

Сложившаяся ситуация еще раз напомнила о проблеме космического мусора на орбите Земли. Риск столкновения на низкой орбите очень высок, отмечают специалисты. Опасность грозит не людям, живущим на поверхности планеты, так как обломки, вероятнее всего, сгорят в атмосфере, ели будут падать. Однако, оставшись на орбите, они могут повредить другие объекты космической инфраструктуры.