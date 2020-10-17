Пересмотрена оценка размеров красного сверхгиганта Бетельгейзе

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17.10.2020, 22:50, Новости дня

Новое астрономическое открытие сделали ученые при помощи прибора Solar Mass Ejection Imager, установленного на спутнике Coriolis. Они сделали перерасчеты диаметра сверхгигантской красной звезды Бетельгейзе. Как оказалось, он на треть меньше, чем полагалось ранее.

Открытие удалось сделать, благодаря затемению звезды и современному оборудованию, говорят ученые.

Бетельгейзе относится к умирающим звездам. В этом цикле она становится красным гигантом, расширяясь в диаметре. Ранее ученые считали, что он равен орбите Юпитера. Однако даже в уменьшенном размере Бетельгейзе должна взорваться, образовав сверхновую. Правда, до этого события пройдет еще около 100 тысяч лет. Сама звезда находится от нас на расстоянии около 530 световых лет.



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