Азербайджан сообщил об уничтожении армянской установки «Град»

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17.10.2020, 22:48, Новости дня

Азербайджанские военные уничтожили принадлежащую Армении реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», сообщило минобороны республики.

«В ходе боев на Агдере-Агдамском направлении фронта одна реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» вооруженных сил Армении, подвергшая обстрелу позиции наших подразделений, была уничтожена», – цитирует сообщение РИА «Новости».

До этого в субботу Ереван сообщил о сбитых над Арменией азербайджанских беспилотных летательных аппаратах.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал ракетный обстрел азербайджанского города Гянджа военным преступлением и пообещал ответные меры на действия Армении. По данным помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, по городу были выпущены баллистические ракеты «Скад», погибли 13 человек, ранения получили 52 человека.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.



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