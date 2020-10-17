О внимании исламистов к убитому учителю во Франции было известно заранее

17.10.2020, 22:48, Новости дня

Представители французской разведслужбы предупреждали, что исламисты были вовлечены в конфликт вокруг учителя истории, убитого позднее в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, сообщают СМИ.

Отец одной из учениц хотел организовать протестное движение родителей-приверженцев ислама против учителя Самюэля Пати. Он встретился с директором школы. При этом на встрече присутствовал деятель радикального ислама Абдельхаким Сефриуи, председатель «совета имамов Франции». Агенты из департамента Ивелин составили специальную записку на следующий день после встречи, материал попал к их начальству только в середине недели.

Один из представителей местной контрразведки заявил, что следовало «рассмотреть предоставление защиты» Пати, учитывая ситуацию вокруг публикации карикатур Charlie Hebdo. Как пишет Point, Сефриуи задержан в рамках расследования убийства учителя. Сообщается, что на видео он осуждал как самого Пати, так и администрацию школы за поддержку учителя, передает РИА «Новости» со ссылкой на Point.

Напомним, под Парижем обезглавили преподавателя. Подозреваемый в убийстве Абдуллах Анзоров, как сообщали власти Франции, родился в Москве и был чеченцем по происхождению. По одной из версий следствия, причиной нападения мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом.

Российское посольство отмечало, что подозреваемый не имел отношения к России, поскольку его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев семья подозреваемого потеряла российское гражданство. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Анзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции, он «общался, говорил и писал на их языке», а в Чечне побывал лишь «раз в жизни в возрасте двух лет».

Как сообщают СМИ, семейство подозреваемого приехало во Францию в 2008 году из села, находящегося к югу от Грозного, тогда мальчику было шесть лет. Французские власти после длительного рассмотрения ходатайства семьи Анзоровых отказались представить им статус политических беженцев. Семья сумела получить статус после того, как в 2011 году Национальный суд по вопросам права убежища отменил решение администрации.