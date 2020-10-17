 

Сам себя выдал. В США задержали музыканта, исполнившего рэп о мошенничестве с банковскими картами

17.10.2020, 22:00, Новости дня

31-летнему американскому рэперу Nuke Bizzle (настоящее имя Фонтрелл Антонио Бейнс), который в своем клипе описал способ разбогатеть за счет мошенничества с пособиями по безработице, 16 октября предъявили федеральное обвинение в осуществлении этой же махинации. Ему инкриминируют присвоение более $1,2 млн с использованием украденных личных данных, сообщил офис прокурора Центрального округа штата Калифорния.

“Бейнс использовал дебетовые карты с переведенными на них средствами, которыми управляет управление занятости Калифорнии. Эти карты были выданы на имя третьих лиц, включая жертв кражи личных данных”, — отмечается в сообщении.

Правоохранители заявили, что было подано 92 заявки на перевод пособий по безработице, которые положены самозанятым лицам и ряду других категорий в период пандемии коронавируса. Музыкант и его подельники получили около $704 тыс., снимая деньги в банкоматах и приобретая товары и услуги, утверждают в прокуратуре.

Рэпера задержали 23 сентября, при нем обнаружили восемь дебетовых карт, семь из которых были записаны на других лиц.

Клип EDD (сокращенное название управления занятости) вышел 12 сентября. В нем Nuke Bizzle хвастается, что подает множество заявок на пособие и таким образом становится богачом.

ВИДЕОВидео: NUKE BIZZLE / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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