Ляшко рассказал, как в Украине ведут статистику летальных исходов от коронавируса

17.10.2020, 22:00, Новости дня

Летальность от коронавирусной инфекции в Украине меньше 2%, в статистике учитывают всех умерших пациентов с COVID-19, рассказал главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко в интервью “Радіо Свобода”, обнародованном 17 октября.

“2% летальность в Украине. Притом что Украина не пересматривала показателей по исчислению летальных случаев, а осталось так, как начинала. Мы говорим о количестве случаев летальных, которые зафиксированы ежедневно в оперативной статистике. То есть человек умер, и, если у него была диагностирована коронавирусная болезнь, он попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%”, – рассказал Ляшко.

Он отметил, что в мире уровень летальности снизился с 7% до 3%.

“То есть уже врачи нашли определенные подходы к выводу из критического состояния больных коронавирусной болезни”, – добавил главный санврач Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 293 641 (из них 6410 – за последние сутки), 5517 человек умерли, 124 113 выздоровели.