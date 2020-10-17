 

Украинские дипломаты отреагировали на обстрел Гянджи

17.10.2020, 22:00, Новости дня

Посольство Украины в Азербайджане осудило обстрел города Гянджа, который произошел в ночь на 17 октября и привел к жертвам среди мирных жителей. Об этом говорится на сайте дипмиссии.

“Любые атаки на гражданские объекты и мирное население не имеют оправдания и должны быть немедленно прекращены”, – заявили украинские дипломаты.

В результате ракетного обстрела центральной части Гянджи, второго по величине города Азербайджана, погибли 13 человек, 52 жителя получили ранения. Азербайджан обвинил в атаке вооруженные силы Армении.

4-го и 11 октября Гянджа уже подвергалась обстрелам.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией. 

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт, стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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