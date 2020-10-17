Авиация Балтийского флота провела учения в Калининградской области

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17.10.2020, 21:48, Новости дня

Морская авиация Балтфлота в ходе учений провела бомбардировку полигона в Калининградской области, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

«В рамках плановой боевой учебы экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота отработали нанесение бомбовых ударов по наземным целям на полигоне в восточной части Калининградской области», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Летчики пролетели то нужного квадрата, оценили наземную обстановку и провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням. Мишени имитировали командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника. Отмечается, что самолеты сбрасывали авиационные бомбы ДОСАБ-100Т и П-50Т.

«Упражнение выполнялись на высотах от 500 метров до 1 км по мишенному полю на авиационном полигоне в Калининградской области. Практические действия летчиков фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого установлены на боевых машинах и на земле в районе боевого применения», – заключили в пресс-службе.

Ранее в субботу сообщалось, что в Средиземном море сформирован отряд кораблей Северного флота для совместного маневрирования и проведения учений.



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