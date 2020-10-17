Армения и Азербайджан объявили перемирие с полуночи 18 октября

17.10.2020, 21:48, Новости дня

Ереван и Баку решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, говорится в сообщении МИД Армении.

«Республика Армения и Республика Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00.00 часов по местному времени, 18 октября», – приводит сообщение РИА «Новости».

МИД Азербайджана подтвердил достижение договоренности.

Отмечается, что решение принято, следуя заявлению президентов России, Франции, и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября, заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября 2020 года.

В начале октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Ранее в субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал ракетный обстрел Арменией азербайджанского города Гянджа военным преступлением и пообещал ответные меры.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, ракетный обстрел Гянджи может изменить ход конфликта в Карабахе.