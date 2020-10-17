 

Карабах выразил готовность соблюдать перемирие

17.10.2020, 21:48, Новости дня

МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщил, что НКР готова соблюдать условия перемирия, которое объявили Армения и Азербайджан.

Степанакерт приветствовал «усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ», направленные на «снижение напряженности». Карабах выразил готовность «соблюдать условия прекращения огня по гуманитарным соображениям на взаимной основе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Инфоцентр НКР.

Напомним, Ереван и Баку решили объявить перемирие с полуночи 18 октября. Решение принято, следуя заявлению президентов России, Франции, и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Нагорном Карабахе и о том, может ли в конфликт Армении и Азербайджана вмешаться ОДКБ.



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