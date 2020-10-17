Дептранс Москвы посоветовал водителям поменять резину на зимнюю

17.10.2020, 20:48, Новости дня

Столичный департамент транспорта предупредил водителей города, что в Москве ожидаются дождь, гололедица и мокрый снег, и попросил водителей сменить резину на зимнюю.

«Сегодня с 21 часов до 15 часов завтра в городе ожидаются осадки: дождь и мокрый снег, местами гололедица», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 метров в секунду. «Будьте аккуратны на дорогах, а если еще не сменили летнюю резину на зимнюю – лучше позаботьтесь об этом сегодня», – заключили в департаменте.

В субботу ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что в столице ожидается резкое падение атмосферного давления, а также снижение температуры и сильный ветер.