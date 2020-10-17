В РФ решили разработать новые глубоководные аппараты

17.10.2020, 20:48, Новости дня

В РФ решили создать новое поколение глубоководных спасательных аппаратов, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

«В 2019 году утверждена новая программа ремонта, модернизации, сервисного обслуживания состоящих на вооружении флотов ВМФ РФ спасательных глубоководных аппаратов. Программа разработана Главным командованием ВМФ во взаимодействии с промышленностью. Она рассчитана на период более 10 лет и предусматривает, наряду с модернизацией и ремонтом, и работу по созданию следующего поколения спасательных глубоководных аппаратов», – цитирует Евменова ТАСС.

Он отметил, что в РФ уже работает система планового ремонта, обслуживания и модернизации спасательных глубоководных аппаратов типа «Приз». Эти аппараты могут погружаться на глубину до 1 километра. Также в РФ поддерживается весь полный цикл для аппаратов типа «Бестер», умеющих погружаться на 700 метров.

В 2021 году на «Канонерском заводе» завершится модернизация и ремонт автономного спасательного глубоководного подводного аппарата АС-36 «Бестер» Северного флота, добавил Евменов.

Ранее источник сообщал, что в ВМФ заинтересованы в получении необитаемых глубоководных аппаратов серии «Витязь-Д» для использования в исследовательских и в военных целях. Напомним, 8 июня глубоководный аппарат «Витязь» уточнил глубину Марианской впадины.