Кроссовер Toyota Yaris Cross стал бестселлером в Японии

17.10.2020, 20:45, Новости дня

Японский паркетнки Toyota Yaris Cross продолжает пользоваться высоким спросом на местном рынке.

За прошлый месяц общее число продаж достигло 12 тысяч автомобилей. Кроме того, в своем сегменте модель Toyota Yaris Cross занимает лидирующую строчку. Напомним, производителем предложен под капотом 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с. Также указано, что модель имеет гибридную силовую установку с мощностью 116 л.с.

Среди достоинств новинки кроссовера указывают систему полного привода E-Four, предполагающего размещение дополнительного агрегата на задней оси. Приобрести кроссовер на местном рынке Японии можно по цене от 1,79 млн йен. Пока продажи на российского рынке не стартовали, и сроки не озвучены.