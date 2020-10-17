 

В Киеве избили сержанта Сил спецопераций ВСУ Деева, которого год назад освободили в рамках обмена с “ЛНР”

17.10.2020, 19:55, Новости дня

В центре Киева избили ветерана, участника АТО, сержанта Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Ивана Деева, которого освободили в рамках обмена удерживаемыми лицами в декабре 2019 года. Об этом его товарищ по службе Николай Потоцкий написал 17 октября в Facebook.

По его словам, сегодня Деев забирал на “Новой почте” посылку от волонтеров. Рядом припарковалась BMW и заблокировала проезд. Военнослужащий посигналил, после этого из BMW вышли двое мужчин и стали его бить.

Жена Ивана Людмила заступилась за мужа и также пострадала, сообщил Потоцкий.

После того как Иван и его супруга вызвали полицейских, нападавшие скрылись, ударив бампером машину Деевых, утверждает автор поста. Ветерана АТО забрала “скорая”.

Під@раси на дорозі ! Сьогодні в центрі Києва побили побратима Івана , Ваня учасник АТО, в полоні був 2 роки та 11…

Posted by Микола Потоцький on Reede, 16. Oktoober 2020

Деев попал в плен в Луганске во время выполнения разведывательного задания в 2017 году, провел в заложниках боевиков “ЛНР” два года и 11 месяцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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