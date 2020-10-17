 

Бэнкси нарисовал новое граффити в Британии

17.10.2020, 18:48, Новости дня

Уличный художник Бэнкси подтвердил, что является автором нового граффити в Ноттингеме в Британии, опубликовав фотографию с работой в соцсетях.

Бэнкси опубликовал фото с граффити в своем Instagram. На нем изображена девочка, крутящая вместо обруча колесо велосипеда. Граффити находится на стене рядом с прикованным к столбу разбитым велосипедом.

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Публикация от Banksy (@banksy) 17 Окт 2020 в 2:15 PDT

 

Напомним, Бэнкси потерял права на свою работу «Метатель цветов», поскольку отказался раскрыть свою личность.

До этого Бэнкси опубликовал видео, на котором показано, как он рисует крыс в вагонах метро, пытающихся соблюдать правила ношения масок и пользоваться санитайзером.



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