Играли в войну – немецкой полиции пришлось вывозить грузовиками изъятое при обыске оружие

17.10.2020, 18:45, Новости дня

Группа немцев на юге Германии регулярно собиралась «поиграть в войну», используя для этого военную форму вермахта и запрещённые вооружения, пишет немецкий телеканал N-TV. В результате обысков, в которых участвовали 400 сотрудников полиции, была обнаружена униформа, гранаты и оружие, для транспортировки которых пришлось вызывать грузовые автомобили.



Reuters

400 сотрудников оперативных подразделений полиции провели обыски в нескольких квартирах и на участке леса в Баден-Вюртемберге и Баварии, пишет немецкий телеканал N-TV. При этом они обнаружили униформу солдат вермахта и так много оружия, что для его транспортировки понадобился целый грузовой автомобиль.

Усиленный контингент полиции в двух южных землях Германии провёл операцию против группы подозреваемых, которые, как утверждается «играли в войну» с использованием военной формы вермахта и запрещённых вооружений. Около 400 полицейских, включая подразделения спецназа, обыскали 17 квартир и участок леса в поисках доказательств.

Как сообщают полиция и государственная прокуратура, в отношении 19 подозреваемых также ведётся следствие по подозрению в нарушении закона о контроле над вооружением. У группы мужчин и женщин в возрасте от 27 до 77 лет не было разрешений ни на проведение их встреч, ни на владение оружием. Помимо всего прочего, следователи также наложили арест на компьютеры, большое количество оружия, снаряжения, предметов униформы, на транспортные средства и антиконституционные символы.

Эксперты по взрывчатым веществам засвидетельствовали конфискацию гранат, два детонирующих объекта были взорваны под их наблюдением. При проведении операции в городских округах Эсслингена, Зигмарингена и Ремс-Мурра потребовались грузовые автомобили, чтобы произвести транспортировку обнаруженных вооружений. Теперь специалисты должны провести экспертизу и сделать заключение о том, настоящие ли это вооружения.

Как пишет немецкий телеканал, причиной для проведения полицейских операций и дальнейшего расследования стало указание на группу вооружённых людей в форме солдат вермахта, собиравшихся в одном из зданий в округе Бибербах. Подозреваемые пока были отпущены на свободу.

Министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль назвал проведённую операцию «хорошим, жёстким ударом по экстремистским устремлениям». По его словам, подробности и обстоятельства дела теперь будут выясняться самым тщательным образом, отмечает N-TV.