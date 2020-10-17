 

Трамп пошутил, что покинет США, если проиграет «худшему кандидату в истории»

17.10.2020, 18:45, Новости дня

На встрече с избирателями в Джорджии Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на своего оппонента Джо Байдена и поддержал призывы сторонников посадить того в тюрьму. Действующий президент США также в шутку предположил, что уедет из страны в случае своего проигрыша, пишет Daily Mail.


Reuters

На митинге в Джорджии Дональд Трамп вновь «нещадно прошёлся» по своему сопернику — Джо Байдену. Президент поддержал призывы своих сторонников, предлагающих упрятать кандидата от демократов за решётку, пишет Daily Mail.

«Байдены  нечистоплотное семейство. Они  коррумпированное семейство. Они  кучка плохих людей», — заявил глава Белого дома. Его комментарий нашёл одобрительный отклик толпы, в которой стали раздаваться голоса с требованием «посадить» бывшего вице-президента и его сына Хантера.   

«Посадите его. Их нужно посадить», — согласился Трамп, приободрённый словами своих избирателей. «Заприте Байденов. Заприте Хиллари. Посадите их!» — добавил он.

Президент также уделил особое внимание ноутбуку Хантера Байдена, который оказался в распоряжении газеты New York Post. Предположительно, на компьютере содержалась информация о незаконных деловых сделках сына бывшего вице-президента в Китае и на Украине.

Трамп подчеркнул, что появление этой информации является «крупнейшим скандалом где-либо в мире». Хотя, по его собственным словам, история с Байденами всё же уступает расследованию о «вмешательстве» Москвы в американские выборы, которое он назвал «мистификацией».

Ранее на митинге в Мичигане Трамп также упомянул историю с Байденами. Он возмутился, что во время телеэфира на ABC журналисты не спросили у бывшего вице-президента, почему тот «нагло лжёт» о том, что не знает о махинациях своего сына.  

Между тем осуждение Байденов было не единственным ярким моментом в выступлении американского лидера на встрече с избирателями в Джорджии. Он также пошутил о том, что уедет из США в случае своего проигрыша на выборах. 

«Скажу так: если я проиграю худшему кандидату в политической истории, то почувствую себя не очень хорошо. Возможно, мне придётся покинуть страну. Я не знаю», — иронично размышлял Трамп.

Трамп говорил об этом беззаботно, но его комментарий сразу же привлек внимание в интернете. Появились предположения, что если он проиграет и будет вынужден покинуть Белый Дом, то может начаться расследование его деловых операций и многочисленных долгов, обращает внимание Daily Mail.



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