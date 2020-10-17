Названы сроки окончания летных испытаний вертолета Ка-62

17.10.2020, 17:48, Новости дня

Летные испытания Ка-62 планируется завершить в 2021 году, рассказали в холдинге «Вертолеты России».

Сейчас вертолет проверяют на соответствие взлетно-посадочным и летно-техническим характеристикам и проводят испытания бортового радиоэлектронного оборудования, передает ТАСС.

В холдинге добавили, что на сегодня имеются три опытных образца Ка-62, задействованных в сертификационных летных испытаниях, проводимых на базе разработчика в Москве и производителя – в Арсеньеве.

Ка-62 – средний многоцелевой вертолет, предназначенный для транспортировки пассажиров, спасательных операций и работ в нефтегазовой области. К 2030 году Министерство промышленности и торговли планирует продать 365 Ка-62.

Весной «Ростех» заявил о запуске в 2024-2025 годах серийного производства отечественных двигателей для Ка-62.

В сентябре в РФ анонсировали создание вертолетного двигателя нового поколения.