 

В Армении призвали привлечь экс-премьеров и президентов к защите страны

17.10.2020, 17:48, Новости дня

Армянские партии призвали власти страны привлечь к «защите родины» бывших президентов и премьеров Армении и Карабаха, сообщил представитель верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

«Политические партии приняли заявление, в котором призвали привлечь к эффективной организации защиты родины бывших и действующих президентов и премьер-министров Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха – прим. ВЗГЛЯД) министров обороны и глав МИД, других деятелей с богатым политическим и военным опытом», – цитирует Сагателяна РИА «Новости».

Он отметил, что под заявлением оставили свои подписи 13 армянских партий. Эти объединения также предлагают создать штаб оперативного управления, который займется военно-политическими вопросами.

«Это уникальный шанс для властей Армении, отложив в сторону политические расчеты, объединить усилия, для достижения победы», – сказал Сагателян.

В пятницу у посольства РФ в Ереване прошел митинг армянских женщин, которые выступили за немедленное прекращение боестолкновений в Карабахе.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.



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