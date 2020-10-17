В МВД объяснили задержание не надевшей в магазине девушки

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17.10.2020, 17:48, Новости дня

Девушку в городе Каменск-Уральский в Свердловской области задержали правоохранители, задержание проводилось, поскольку она не реагировала на просьбу надеть маску в магазине.

«В ходе патрулирования вверенной территории сотрудники полиции увидели в магазине девушку, которая в нарушение требований указа губернатора Свердловской области… находилась в торговом предприятии без средств индивидуальной защиты. Стражи порядка неоднократно просили ее прекратить административное правонарушение и не подвергать возможной опасности себя и окружающих. Однако на законные требования представителей МВД женщина не реагировала и надела средства индивидуальной защиты, лишь оказавшись на улице», – сообщил глава пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых РИА «Новости».

Девушку доставили в дежурную часть, после чего в отношении нее возбудили административное дело по статье «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию сотрудника полиции», а также статье КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». После оформления протокола ее отпустили.

До этого в соцсетях публиковали видеозапись, на которой запечатлено, как правоохранители силой усаживают девушку в патрульный автомобиль.

Ранее пользователи в соцсетях сообщили, что на кассе магазина «Пятерочка» в Нижнем Тагиле покупателю выдали одноразовую маску, а после совершения покупки потребовали вернуть кассиру. Продавец, по словам автора сообщения, предложил эту же маску другим покупателям. Роспотребнадзор решил провести проверку по этим сообщениям.



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