Hill – Трамп пообещал мирную передачу власти, но нацелен на честную победу

17.10.2020, 16:45, Новости дня

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что обеспечит мирную передачу власти демократам в случае своего проигрыша, пишет The Hill. При этом глава государства подчеркнул, что выступает за «честные выборы» и «в идеале» хочет на них победить, однако не доверяет голосованию по почте, которое можно легко сфальсифицировать.



Reuters

В четверг президент США Дональд Трамп пообещал мирную передачу власти в случае поражения, однако подчеркнул, что хочет «честных выборов», пишет The Hill.

«Мирная передача (власти. — ИноТВ)? Конечно же, я этого хочу. Но в идеале я не хочу передачи, потому что я хочу победить», — заявил глава государства в эфире NBC News. Затем он обвинил демократов в саботаже мирной передачи власти: по словам президента, они шпионили за его кампанией, расследуя возможные связи некоторых членов штаба с Россией, и «попытались сместить законно избранного действующего президента». «И потом они говорят: «Согласитесь ли вы на мирную передачу (власти. — ИноТВ)?» — возмущался Трамп лицемерием своих оппонентов. — Ответ — да, я соглашусь. Но я хочу, чтобы это были честные выборы. И все этого хотят».

Ранее глава государства отказался гарантировать мирную передачу власти и вызвал поток упрёков со стороны Республиканской партии. Как напоминает американская газета, уже на протяжении нескольких месяцев Трамп выступает против голосования по почте, которое становится всё более популярным во время пандемии. По словам президента, такой способ приведёт к фальсификации выборов: в четверг он привёл в пример неясный случай, когда «тысячи бюллетеней выбросили в мусорное ведро», а также случай в Огайо, когда около 50 тыс. избирателей получили неправильные бюллетени для заочного голосования.

Эксперты неоднократно заявляли, что не видят доказательств целенаправленной фальсификации результатов выборов, связанной с голосованием по почте. Более того, глава ФБР также не нашёл признаков «скоординированной попытки сфальсифицировать национальное голосование во время крупных выборов, по почте или другими способами», пишет The Hill.