 

Компания Cadillac рассматривает возможность выпуска «заряженного» внедорожника Escalade

17.10.2020, 16:40, Новости дня

Американский автомобильный гигант Cadillac не повторяет идеи многих компаний, которые выпускают массово «заряженные» версии большинства моделей.

Таким образом, в руководстве компании отрицают планы по выпуску усовершенствованных версий кроссоверов XT5 и XT6, которые и в текущем исполнении пользуются достаточно высоким спросом. Однако появились данные относительно возможного появления нового «заряженного» внедорожника Escalade, который получит еще более продвинутые параметры.

Пока производитель не называет никаких подробностей о данном автомобиле, однако следует учесть, что здесь могут применить тот же двигатель, который ранее уже себя зарекомендовать в модели CT5-V Blackwing. Остальные данные озвучат в ходе запланированной презентации автомобиля.



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