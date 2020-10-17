Новый iPhone 12 Pro уже стал дефицитом

17.10.2020, 16:40, Новости дня

Не успел новый iPhone 12 выйти на рынок, как оказался в дефиците. Менеджерам компании Apple остается потирать руки и радоваться успеху. Спрос на новый гаджет оказался выше предполагаемого. Однако с этим нужно что-то делать…

Напомним, что цена базовой версии смартфона данной линейки составляет 799 долларов США. А самая «навороченная» модель iPhone 12 Pro стоит в Америке без одного доллара тысячу.

Дефицит образовался прямо во время предзаказов. Компания Apple клятвенно обещала доставить всем делающим аппарат до 23 октября, но теперь наверняка не сможет качественно обслужить всех своих покупателей. Им придется смириться с задержкой. Но будет ли компания ускорять для этого производство, пока неизвестно.