Дегтярев провел личный прием жителей Хабаровского края

17.10.2020, 16:08, Новости дня

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев в субботу провел личный прием граждан.

Встреча прошла в приемной президента в Дальневосточном федеральном округе, пишет «АмурПресс».

Одно из обращений касалось проблемы затопления водами реки Гнилая Падь в районе поселка имени Горького земельных участков и домов, где живут, в том числе, и многодетные семьи. Местные жители сами провели расследование и выяснили, что причинами потопов является сильно засоренная бесхозяйная водопропускная конструкция через реку, которая одновременно служит техническим мостом для местной птицефабрики и дачникам ближайшего общества садоводов.

С другой стороны, из-за отсутствия очистных сооружений в районе поселка Горького в эту реку сливаются неочищенные стоки, что также неблагоприятно влияет и на паводковую, и на экологическую ситуацию.

Михаил Дегтярев внимательно изучил комплекс проблем и дал поручение мэру города найти общий язык с собственниками сельскохозяйственного комплекса «Племптицезавод «Хабаровский», чтобы они помогли в очистке водопропускной конструкции, которую активно эксплуатируют.

«Что касается очистных сооружений для поселка имени Горького: этот проект, стоимость которого оценивается в сумму более 1 млрд рублей, надо заявить во все возможные федеральные программы. Увяжем его с комплексной застройкой микрорайона», – поручил Михаил Дегтярев.

Еще один вопрос касался сложной финансовой ситуации на предприятии «Мухенское лесное хозяйство». Коллектив, а это почти 60 сотрудников, сообщил о задолженности по заработной плате на протяжении четырех месяцев. Михаил Дегтярев поручил решить вопрос до 1 ноября и включиться в решение системных проблем, которые привели лесхоз к финансовым сложностям, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Также в поселке Богородское Ульчского района Хабаровского края отреставрировали детский сад №2, Михаил Дегтярев поручил найти 10 млн рублей на эти цели в федеральном бюджете, пишет ИА «Сопки».

Состояние детсада оставляло желать лучшего: сгнившие полы, деревянные окна и дырявая крыша. В последний раз его ремонтировали только в 1976 году. Родители воспитанников неоднократно заявляли о том, что состояние помещения неудовлетворительное, но у районных властей не было средств для ремонта детского сада. А софинансирование из краевой казны так и не поступало.

В июле этого года вопрос взял под личный контроль врио губернатора Хабаровского края, который и поручил найти 10 млн рублей в бюджете региона для капитального ремонта садика.

По словам председателя комитета по образованию Ульчского муниципального района Романа Криксина, полы в помещениях были в «ужаснейшем состоянии». «Эти средства позволили нам провести действительно капитальный ремонт. Полы были настолько сгнившими, что пришлось менять основание, заменены старые деревянные окна, двери, крыша», – сказал он.

На данный момент большая часть работ выполнена и рабочие завершают отделку помещения. Предположительно к концу октября в детский сад пойдут 50 детей, которые сейчас либо находятся с родственниками, либо ходят в группы других детских учреждений.

Напомним, что сейчас врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев внедряет в регионе новый способ общения с гражданами, в частности активную работу с социальными сетями и их мониторинг. Так, система «Инцидент Менеджмент» в крае позволяет органам власти получить конкретные вопросы от людей напрямую и дать конкретный ответ.