 

Покушение на активиста партии УДАР в Киеве. Злоумышленника арестовали

17.10.2020, 15:50, Новости дня

Нападавшему на волонтера партии УДАР и участника АТО избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева в Facebook.

НАПАДНИКА НА ВОЛОНТЕРА ЗААРЕШТОВАНО НА 2 МІСЯЦІЗа клопотанням Київської місцевої прокуратури № 9 чоловіку, який наніс…

Posted by Київська міська прокуратура on Laupäev, 17. Oktoober 2020

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии “Украинской правде” сообщила, что подозреваемый не признает свою вину.

По ее словам, пострадавший получил многочисленные ножевые ранения, в том числе в шею и грудную клетку. Кроме того, есть прямые свидетели того, как после нападения подозреваемый не позволял никому подойти к раненому мужчине и оказать ему помощь, угрожая снова применить нож и убить его.

14 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нападении на волонтера, который раздавал газеты.

“Вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии УДАР – молодого парня Станислава, который раздавал на улице газеты. Парень, участник АТО/ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц”, – рассказал Кличко.

По словам свидетелей, волонтер вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего, который приставал к другим волонтерам.

15 октября полиция открыла производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному готовятся сообщить о подозрении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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