 

“Мы находимся в очень опасной фазе пандемии”. Меркель призвала немцев к самоизоляции

17.10.2020, 15:50, Новости дня

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала сограждан к самоизоляции на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном на официальном сайте главы правительства 17 октября.

“Сейчас мы находимся в очень опасной фазе пандемии коронавируса”, – сказала она.

В связи с этим Меркель попросила немцев резко сократить контакты с друзьями и родственниками, а также отменить ненужные поездки и торжества.

“Мы должны сделать все, чтобы вирус не вышел из-под контроля. Каждый день на счету”, – подчеркнула канцлер ФРГ.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 17 октября COVID-19 в мире заболело 39,39 млн человек, из них 1,1 млн человек умерли, 27,1 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

По данным немецкого Института Роберта Коха, в Германии за прошлые сутки было подтверждено 7,8 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции; общее число заболевших превысило 356 тыс., из которых 9,7 тыс. скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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